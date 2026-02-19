Il governo interviene dopo le forti piogge che hanno causato danni a molte imprese e lavoratori. Il maltempo ha provocato allagamenti e danni alle aziende agricole, costringendo molte attività a fermarsi. Per aiutare chi ha subito perdite, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto con misure di sostegno economico e interventi urgenti. Questo pacchetto mira a riparare le infrastrutture danneggiate e a offrire liquidità alle imprese colpite. Le nuove disposizioni entreranno in vigore già nelle prossime settimane.

AGI - Le misure per mitigare i danni causati dal maltempo sono al centro dell'azione del governo. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto legge con diversi interventi per sostenere i territori colpiti. Dl maltempo: tributi sospesi e sostegno alle imprese . Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi fino al 30 aprile 2026 (i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026); sospensione fino al 18 gennaio 2027 delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli eventi meteorologici; fino al 30 aprile 2026 e "nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro" per l'intero anno è prevista una disposizione di "una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa" per i lavoratori subordinati del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli" e una indennità una tantum pari a 500 euro (nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro) "in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti " che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi meteorologici. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Maltempo: sostegno a imprese e lavoratori, tutte le misure del governo

Inps, misure di sostegno al reddito: ecco le novità del 2026 per lavoratori e famiglieLa legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le misure di sostegno al reddito gestite dall’Inps, introducendo novità e modifiche normative.

Sicilia in ginocchio dopo il maltempo, Tajani a Palermo: "Così il governo aiuterà tutte le imprese danneggiate"La Sicilia si trova in ginocchio dopo le piogge torrenziali e i danni causati dal maltempo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.