Maltempo | sostegno a imprese e lavoratori tutte le misure del governo

Il governo interviene dopo le forti piogge che hanno causato danni a molte imprese e lavoratori. Il maltempo ha provocato allagamenti e danni alle aziende agricole, costringendo molte attività a fermarsi. Per aiutare chi ha subito perdite, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto con misure di sostegno economico e interventi urgenti. Questo pacchetto mira a riparare le infrastrutture danneggiate e a offrire liquidità alle imprese colpite. Le nuove disposizioni entreranno in vigore già nelle prossime settimane.

AGI -  Le misure per mitigare i danni causati dal  maltempo  sono al centro dell'azione del governo. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto legge con diversi interventi per sostenere i territori colpiti.  Dl maltempo: tributi sospesi e sostegno alle imprese . Sospensione dei termini  in materia di  adempimenti e versamenti tributari e contributivi  fino al 30 aprile 2026 (i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026); sospensione fino al 18 gennaio 2027 delle prescrizioni delle  autorizzazioni ambientali  che disciplinano la gestione degli impianti e delle infrastrutture colpiti dagli  eventi meteorologici; fino al 30 aprile 2026 e "nel limite di spesa di 37,6 milioni di euro" per l'intero anno è prevista una disposizione di "una  integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa" per i  lavoratori subordinati  del settore privato, inclusi i lavoratori agricoli" e una  indennità una tantum  pari a 500 euro (nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro) "in favore dei  collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei  lavoratori autonomi o professionisti " che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi meteorologici. 🔗 Leggi su Agi.it

