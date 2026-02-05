Fisco pronte oltre 2 milioni di lettere per gli evasori

L’Agenzia delle Entrate si prepara a inviare oltre 2,4 milioni di lettere nel 2026. Le comunicazioni sono indirizzate a più di 200 mila imprese e persone fisiche sospettate di aver evaso le tasse. L’obiettivo è mettere fine ai furbetti dell’evasione fiscale e recuperare le somme non dichiarate. La maggior parte delle lettere arriverà a chi ha comportamenti più sistematici. La misura punta a rafforzare i controlli e a convincere i contribuenti a regolarizzare la propria posizione fiscale.

I numeri sono elevati ma l’Agenzia delle Entrate sta per mettere un freno ai “furbetti” sistematici dell’evasione fiscale: in totale sono oltre 200mila tra imprese e persone fisiche ma da dividere in due diversi gruppi per un totale di 2,4 milioni di lettere che il Fisco invierà nel 2026. L’annuncio del direttore. A fare il punto della situazione è il direttore delle Entrate, Vincenzo Carbone, nel corso di Telefisco 2026, un evento de IlSole24Ore. “ Le analisi del rischio dell’Agenzia – ha spiegato - si basano su quelli che tecnicamente chiamiamo criteri selettivi”: da qui, ecco che si riescono a “intercettare quelle casistiche che presentano incongruenze particolarmente significative”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fisco, pronte oltre 2 milioni di lettere per gli evasori Approfondimenti su Fisco Evasione Fisco, nel 2025 scovati 200 mila evasori totali: «In arrivo 2,4 milioni di lettere compliance» Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate prevede di scoprire 200 mila evasori totali. Scoperti 200mila evasori totali. E ci sono 2,4 milioni di lettere in partenza per contestare irregolarità La Guardia di Finanza ha scoperto 200mila evasori totali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Fisco Evasione Fisco, scoperti 200mila evasori totali. E 2,4 milioni di lettere delle Entrate sono pronte a partireI numeri dell’attività dell’Agenzia delle entrate diffusi dal direttore Vincenzo Carbone in occasione di Telefisco. E spuntano 86mila sconosciuti agli uffici ... repubblica.it Il Fisco invia due milioni di lettere per controlli nel 2026: a chi arriveranno e cosa fareQuest'anno invieremo oltre 2 milioni e 400mila lettere di compliance, ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone ... fanpage.it Fisco, scoperti 200mila evasori totali. E 2,4 milioni di lettere delle Entrate sono pronte a partire x.com Pronte le regole operative per l’accesso al regime opzionale di controllo del rischio fiscale facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.