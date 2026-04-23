Firenze turista si arrampica sulla fontana per toccare i genitali della statua di Nettuno | danni per 5 mila euro

Una turista di 28 anni ha scalato la fontana del Nettuno a Firenze, cercando di toccare i genitali della statua. L’episodio si è verificato in un’area molto frequentata e ha provocato danni stimati in circa 5.000 euro. La donna ha agito nel tentativo di dimostrare qualcosa in vista del matrimonio, ma l’atto ha portato a conseguenze economiche e legali. La polizia ha identificato la persona coinvolta e ha avviato le procedure del caso.

Una turista 28enne ha scalato la fontana del Nettuno a Firenze per una sfida prematrimoniale, causando 5mila euro di danni. Denunciata per deturpamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Una turista si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze: danni al monumentoABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida prematrimoniale finisce male Una 28enne di origine straniera è stata denunciata dopo essersi arrampicata sulla... Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euroSi è arrampicata sulla Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Firenze, turista si arrampica sul Biancone e provoca danni per 5mila euro; Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euro; Si arrampica sul Biancone per una sfida prematrimoniale: turista fa danni per 5mila euro; Firenze, la sfida prima del matrimonio: turista si arrampica sul Biancone e causa danni per 5mila euro. Firenze, turista si arrampica sulla fontana per toccare i genitali della statua di Nettuno: danni per 5 mila euroUna turista danese si è arrampicata sulla fontana del Nettuno in piazza Signoria a Firenze, e nel farlo ha provocato danni alla statua per 5 mila euro. È il conto decisamente salato di una sfida ... fanpage.it Si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze per toccare le parti intime: danni per 5000 euro (per un addio al nubilato)Sfida di addio al nubilato finisce male a Firenze: una 28enne si arrampica sulla Fontana del Nettuno provocando danni per 5mila euro. greenme.it Per la superpista per le bici tra Firenze e Prato è caccia agli ultimi fondi x.com LOCATELLI: TURISMO E ACCESSIBILITÀ UN DIRITTO DI TUTTI FIRENZE, 22 APR – “Oggi a Firenze abbiamo ascoltato buone pratiche, progetti ed esperienze dei territori, del Terzo settore e del mondo privato. Si sono avvicendati illustri relatori e preziose te - facebook.com facebook