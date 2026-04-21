Una turista si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze | danni al monumento

Una donna di 28 anni è stata denunciata dopo aver salito la Fontana del Nettuno a Firenze. La fontana, situata in Piazza della Signoria, ha subito danni a causa di questa azione. La turista, di origine straniera, si è arrampicata sulla scultura senza autorizzazione, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda ha sollevato l’attenzione sulla tutela del monumento e sulle azioni di visitatori che danneggiano beni culturali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una sfida prematrimoniale finisce male. Una 28enne di origine straniera è stata denunciata dopo essersi arrampicata sulla celebre Fontana del Nettuno, conosciuta anche come Biancone, situata in Piazza della Signoria a Firenze. Il gesto, compiuto nell’ambito di una sfida prematrimoniale, ha causato danni al monumento storico. L’intervento della polizia municipale. La donna è stata rapidamente individuata dagli agenti della polizia municipale, che sono intervenuti facendola uscire immediatamente dalla fontana. L’episodio risale a sabato scorso ed è stato successivamente ricostruito dalle autorità. I danni al monumento storico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Una turista si arrampica sulla Fontana del Nettuno a Firenze: danni al monumento Notizie correlate Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euroSi è arrampicata sulla Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. Prima del matrimonio una sfida folle: Firenze, si arrampica sulla Fontana del Nettuno e la danneggiaFirenze, 21 aprile 2026 - Si è arrampicata sul “Biancone” per una challenge prematrimoniale ma è stata subito individuata dalla polizia municipale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si arrampica sulla statua di Nettuno e la danneggiaFIRENZE: Una sfida prematrimoniale salatissima per una turista straniera di 28 anni, che si è beccata una denuncia dopo aver provocato danni per 5mila euro ... toscanamedianews.it Per toccare le parti intime del Nettuno di Firenze, ci si arrampica: danni per 5mila euroA Firenze una turista 28enne straniera si è arrampicata sulla fontana del Nettuno, detta anche il Biancone, in piazza della Signoria per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento ... ilgiornaledellarte.com