firenze si arrampica sulla fontana del nettuno per una sfida prematrimoniale e provoca danni per 5mila euro

Una donna di 28 anni, di nazionalità straniera, è stata denunciata dopo aver scalato la Fontana del Nettuno a Firenze, causando danni stimati in circa 5.000 euro. L'episodio si è verificato in occasione di una sfida prematrimoniale e ha coinvolto l’arrampicata sulla fontana, che ha portato a danni alla struttura. Le autorità hanno avviato le procedure legali per il reato di deturpamento di bene pubblico.

Si è arrampicata sulla Fontana del Nettuno, in piazza della Signoria a Firenze, per una sfida prematrimoniale, finendo per danneggiare il monumento. L'autrice del gesto è una 28enne straniera, individuata dalla polizia municipale. L'intenzione della donna era toccare le parti intime della statua. La bravata, avvenuta sabato 18 aprile, è costata alla giovane una denuncia per deturpamento di bene artistico-architettonico. Il suo comportamento, fa sapere il Comune, ha provocato "piccoli ma significativi danneggiamenti" alla fontana, per circa 5mila euro., Come raccontato dalla donna agli agenti intervenuti, la sua intenzione era quella di toccare le parti intime della statua per una sorta di challenge prematrimoniale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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