fuga dal caos cantieri da via di ripoli a via sella strade come camere a gas

Le strade tra via di Ripoli e via Sella sono attualmente invase da cantieri legati alla nuova tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli. I lavori procedono rapidamente, rispettando i tempi previsti, e nei prossimi mesi si prevede il loro smantellamento, con la riapertura delle carreggiate e l’installazione delle rotaie Hitachi. La situazione ha reso le vie molto congestionate e rumorose, costringendo i cittadini a tollerare disagi temporanei.

Non resta che aspettare e turarsi il naso. La nota lieta è che i cantieri della nuova tramvia 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli procedono spediti e incollati al cronoprogramma al punto che in un pugno di mesi dovrebbero essere smantellati lasciando scintillare le rotaie dei futuri Hitachi. Quella amara – anzi pungente per non dire acre – è figlia dello smog che impasta l’aria della città a macchia di leopardo. Le strade irrespirabili? Sono quelle intorno a parte del crinale dei viali di circonvallazione, a Bellariva e a Gavinana. Nel nostro tour tra gli imbottigliamenti quotidiani registriamo l’area più critica quella compresa nel tratto tra il piazzale Donatello e piazza Beccaria e, ancora nel secondo tratto, tra la piazza stessa e il lungarno Pecori Giraldi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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