Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, si è verificata una fuga di gas nel quartiere di Firenze, lungo via Villamagna, vicino al nuovo ponte che collega Gavinana a Bellariva. L’incidente ha causato la chiusura di alcune strade e ha provocato congestione nel traffico. Le autorità hanno invitato i cittadini a evitare l’area per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici e le forze dell’ordine.

Firenze, 23 aprile 2026 – Una fuga di gas è avvenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 aprile, nella zona del nuovo ponte che collega Gavinana a Bellariva. La fuga, comunica il Comune di Firenze, è avvenuta in via di Villamagna e la strada è stata temporaneamente chiusa all’altezza di via Baldo Ruffoli per consentire l’intervento di Toscana Energia. Disposta per le 18:30 anche anche la chiusura di via Adriani (quella che collega piazza Gavinana a via Villamagna) per effettuare lo svuotamento della conduttura, a cura dei vigili del fuoco, necessario alla riparazione del guasto. Revocate le corsie preferenziali. Per la viabilità alternativa sono state revocate le corsie preferenziali in via Giovanni dalla Bande Nere e via Coluccio Salutati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos. “Un delirio, evitate la zona”

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