Firenze città che legge | tra riscoperta di sé famiglia e voglia di bellezza

Il 23 aprile 2026, si è svolta a Firenze una manifestazione dedicata alla lettura, durante la quale sono stati presentati i risultati di un’indagine sulle preferenze dei lettori locali. Dai romanzi che affrontano le dinamiche familiari alle storie che esplorano l’identità personale, passando per libri che invitano a scoprire nuove mete, le scelte dei partecipanti riflettono un interesse verso tematiche di autenticità e di riscoperta di sé.

Firenze, 23 aprile 2026 – Dai romanzi sulle relazioni familiari alle storie che interrogano l’identità, fino ai libri che invitano al viaggio e alla meraviglia: le preferenze dei lettori fiorentini raccontano un bisogno di autenticità e di riscoperta di sé. Cosa cercano oggi i lettori fiorentini in un libro? Lo abbiamo chiesto ad Elena Molini de La Piccola Farmacia letteraria, in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che si celebra il 23 aprile. Ebbene, ci spiega Elena, a guardare i titoli più richiesti e più amati in libreria, emerge un quadro preciso: storie ben scritte e libri capaci di accompagnare ogni momento della propria vita.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, città che legge: tra riscoperta di sé, famiglia e voglia di bellezza From the Bronx to Barcelona: Why I Left the NYC Meat Grinder for Spain Notizie correlate Rinascita, la nuova collezione Bijoux dell’anno che celebra la riscoperta di séLa nuova collezione di bijoux per la primavera 2026 firmata Bijoux dell’Anno, azienda napoletana che ha fatto dell’artigianalità e della creatività... Lungolago di Como, un pezzo di città alla deriva: il contrasto tra bellezza e degradoProtezioni provvisorie sempre più deteriorate a viale Geno: la segnalazione di un cittadino riaccende il tema di decoro e sicurezza La questione del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Firenze, città che legge: tra riscoperta di sé, famiglia e voglia di bellezza; Leggere genera futuro: a Roma il 23 aprile inizia Il Maggio dei Libri; Libri, autori e librerie protagonisti: torna ‘Torino che legge’ per la sua decima edizione; Sicurezza integrata nelle città, oggi il convegno a Palazzo Ducale. Firenze, città che legge: tra riscoperta di sé, famiglia e voglia di bellezzaPer la giornata mondiale del libro, Elena Molini de La Piccola Farmacia letteraria racconta i gusti dei lettori: vincono storie profonde, romanzi che interrogano sulla vita e libri comunque capaci di ... msn.com Gallese, Città che legge partecipa a Il Maggio dei LibriDal 26 al 30 Maggio un mese di iniziative per promuovere la lettura e rafforzare la comunità NewTuscia – GALLESE – Anche quest’anno la Biblioteca aderisce a Il Maggio dei Libri, la campagna nazionale ... newtuscia.it Aeroporti, il ministro #Salvini a Prato: “Spazio alla crescita di Firenze e Pisa”. x.com Buona serata #firenze #firenzetoday - facebook.com facebook