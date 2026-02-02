Lungolago di Como un pezzo di città alla deriva | il contrasto tra bellezza e degrado

Il lungolago di Como si trova in uno stato di abbandono crescente. Le panchine sono rotte, i rifiuti si accumulano e l’acqua sembra sempre più sporca. I residenti e i turisti si chiedono quanto durerà ancora questa situazione, mentre le autorità sembrano lontane dal trovare soluzioni rapide. La bellezza di quel pezzo di città si scontra con il degrado che si vede ad occhio nudo.

Protezioni provvisorie sempre più deteriorate a viale Geno: la segnalazione di un cittadino riaccende il tema di decoro e sicurezza La questione del lungolago di Como continua a far discutere. Non solo per ciò che ancora manca, ma per quello che, giorno dopo giorno, si deteriora sotto gli occhi di tutti. In particolare nel tratto iniziale di viale Geno, uno dei punti più suggestivi e frequentati della città, le protezioni provvisorie installate lungo la passeggiata appaiono oggi sempre più rovinate e trascurate. A segnalarlo è Andrea che ci ha scritto inviando anche alcune foto e condividendo riflessioni che molti lettori non faranno fatica a riconoscere come proprie.🔗 Leggi su Quicomo.it

