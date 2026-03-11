La collezione di bijoux per la primavera 2026 viene presentata dall’azienda napoletana Bijoux dell’Anno, nota per la sua attenzione all’artigianalità e alla creatività. Il nome scelto è “Rinascita”, e rappresenta una celebrazione di sé attraverso pezzi realizzati a mano e pensati per valorizzare l’identità di chi li indossa. La collezione si compone di diversi modelli, tutti caratterizzati da dettagli unici e materiali selezionati.

La nuova collezione di bijoux per la primavera 2026 firmata Bijoux dell’Anno, azienda napoletana che ha fatto dell’artigianalità e della creatività la propria cifra stilistica, porta un nome dal significato profondo: “Rinascita”. Un titolo evocativo che non è soltanto una scelta estetica, ma un vero e proprio messaggio dedicato all’universo femminile. Questa linea nasce infatti come un inno all’amor proprio e alla riscoperta di sé, un omaggio a tutte quelle donne che, in un momento della loro vita, hanno deciso di rimettersi al centro, di ascoltarsi, di ricominciare. È una collezione pensata per chi ha intrapreso un percorso di crescita personale, per chi ha imparato a volersi bene oppure per chi, semplicemente, sta iniziando a farlo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Rinascita, la nuova collezione Bijoux dell’anno che celebra la riscoperta di sé

