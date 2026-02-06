Autista di bus aggredita nel tentativo di sedare una lite

Un’autista di un bus di Air Campania è stata aggredita questa sera vicino a Capua, mentre cercava di calmare una lite tra i passeggeri. L’incidente si è verificato intorno alle 19, quando l’autista è intervenuta per placare una discussione animata. Improvvisamente, uno dei coinvolti ha reagito con violenza, colpendo la conducente. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno fermato l’aggressore e avviato le indagini. La donna è stata portata in ospedale per controlli, ma non

La denuncia della Filt-Cgil: "Episodio inaccettabile che rappresenta un ulteriore atto di violenza contro i lavoratori del settore dei trasporti, che già sono esposti a rischi e difficoltà quotidiani" Autista di un bus di Air Campania aggredita durante il servizio. E' accaduto attorno alle 19 di oggi (6 febbraio) nei pressi di Capua. A denunciarlo è la Filt-Cgil, attraverso il segretario provinciale Tommaso Pascarella. Il sindacato ha espresso “la sua più forte e ferma condanna per l'ennesima aggressione subita da un autista dell'Air Campania nei pressi di Capua”. Secondo le informazioni diffuse dall'organizzazione sindacale di categoria, pare che 2 passeggeri abbiano iniziato una violenta lite e l'autista, nel tentativo di riportare la calma, sia stata aggredita riportando delle ferite fortunatamente lievi ma che hanno comunque reso necessario l'intervento del 118 sul posto.🔗 Leggi su Casertanews.it

