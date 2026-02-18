Infortunio Bremer sospiro di sollievo in casa Juve | ecco l’esito degli esami

Bremer si è infortunato durante la partita contro il Galatasaray, ma gli esami hanno escluso fratture o danni gravi. Il difensore brasiliano ha accusato dolore al ginocchio e ha lasciato il campo in modo precauzionale. I medici della Juventus hanno effettuato radiografie e visite approfondite, rassicurando sulla sua condizione. La società ha comunicato che Bremer potrà riprendere gli allenamenti tra pochi giorni. I tifosi della Juve respirano di sollievo e sperano di vederlo in campo presto.

