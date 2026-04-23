Fiorentina rivoluzione 2026 | Thiago Motta e Sarri in corsa

La Fiorentina sta valutando diverse opzioni per la prossima stagione, anche per il ruolo di allenatore. Tra i nomi sul tavolo ci sono Thiago Motta, Maurizio Sarri e Fabrizio Grosso. La società sta analizzando le candidature in vista della pianificazione per il 2026, senza aver ancora preso una decisione definitiva. La scelta sarà comunicata ai media nei prossimi mesi.

? Cosa sapere La Fiorentina di Fabio Paratici valuta Thiago Motta, Maurizio Sarri e Fabrizio Grosso per il 2026.. Il progetto mira alla ricostruzione tecnica dopo la stagione conclusiva di Paolo Vanoli.. La direzione sportiva della Fiorentina ha inserito Thiago Motta nel ventaglio di profili per la guida tecnica del prossimo anno, in un mercato che vede già protagonisti nomi come Maurizio Sarri e Fabrizio Grosso. Il progetto di ricostruzione del club fiorentino per la stagione 2026-27 si sta delineando con precisione chirurgica sotto la supervisione di Fabio Paratici. Nonostante il lavoro svolto da Paolo Vanoli abbia permesso alla squadra di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiorentina, rivoluzione 2026: Thiago Motta e Sarri in corsa Notizie correlate Idea Thiago Motta per la panchina della Fiorentina | CMSi avvicina il ritorno di Thiago Motta in panchina in vista della prossima stagione con l’allenatore italo-brasiliano che sarebbe finito nel mirino... Thiago Motta nel mirino della Fiorentina, i viola puntano sull’ex Juventus | CMThiago Motta potrebbe tornare ad allenare in vista della prossima stagione con l’italo-brasiliano, ancora sotto contratto con la Juventus, che... Contenuti di approfondimento Thiago Motta nel mirino della Fiorentina, i viola puntano sull’ex Juventus | CMQuello di Thiago Motta è uno dei nomi più caldi per la panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione ... calciomercato.it Fiorentina, sarà rivoluzione: tre nomi per il dopo-Vanoli e tanti viola in bilicoLa priorità resta la permanenza in Serie A, ma il futuro della Fiorentina è già materia di discussione. Con sette giornate da giocare. tuttomercatoweb.com