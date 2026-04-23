Fiorentina Gosens | lesioni ai muscoli della coscia escluse dagli accertamenti clinici Il calciatore proseguirà il programma personalizzato

Gli esami medici effettuati sul calciatore della Fiorentina hanno escluso lesioni ai muscoli flessori della coscia sinistra. I controlli sono stati eseguiti anche in vista della prossima partita contro il Sassuolo. Il calciatore continuerà il suo programma di allenamenti personalizzato, senza dover affrontare trattamenti specifici per infortuni muscolari. Nessun altro problema muscolare è stato riscontrato durante gli accertamenti.

Gli esami diagnostici svolti anche in vista della partita col Sassuolo, “hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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