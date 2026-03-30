La società comunica che gli esami diagnostici hanno confermato l'assenza di lesioni ai muscoli flessori della coscia destra. La notizia riguarda il calciatore della squadra, che potrà riprendere gli allenamenti senza restrizioni. La comunicazione è stata diffusa oggi, al termine delle verifiche mediche effettuate dopo l’ultimo intervento. La squadra si prepara alla prossima partita con il giocatore disponibile.

Firenze, 30 marzo 2026 – "Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra”. Questa notizia positiva è nel comunicato ufficiale sulle condizioni di Dodo dopo gli esami diagnostici. Il brasiliano si era infortunato sabato 28 marzo in occasione dell’allenamento a porte aperte. Il comunicato ufficiale aggiunge che “il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato”. Fiorentina, le foto dell'allenamento al Viola Park. Infortunio per Dodo Resta, quindi, improbabile il suo impiego nella trasferta a Verona di sabato 4 aprile. Più facile un suo rientro a Londra, in casa del Crystal Palace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, buone notizie per Dodo: “Escluse lesioni”

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