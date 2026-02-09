Fiorentina Gudmundsson | Escluse lesioni alla caviglia sinistra! Salterà Como potrebbe rientrare contro il Pisa

Albert Gudmundsson si è sottoposto agli esami dopo l’infortunio durante la partita contro il Torino. Gli accertamenti hanno escluso lesioni alla caviglia sinistra, quindi il giocatore salterà la sfida con il Como ma potrebbe rientrare contro il Pisa. La buona notizia arriva pochi giorni prima di un impegno importante per la squadra toscana.

FIRENZE – “Sono escluse lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra”. E’ l’esito degli accertamenti a cui si è sottoposto Albert Gudmundsson dopo l’infortunio subito sabato sera nel corso della partita contro il Torino, costringendolo a uscire a inizio ripresa. Infortunio che, alla luce del risultato degli esami, si è rivelato meno grave del temuto. Il giocatore islandese, fa sapere la Fiorentina attraverso una nota ufficiale, ha già infatti iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto in attesa di essere rivalutato nei prossimi giorni. Molto difficile, comunque, che Gudmundsson possa essere impiegato sabato, 14 febbraio, nella trasferta i Como. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

