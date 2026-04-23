Nella giornata del 23 aprile, la trasmissione La Pennicanza non è andata in onda come previsto. È saltata la diretta di quella sera con la presenza di Fiorello e Fabrizio Biggio, e al suo posto è stata trasmessa una replica della puntata precedente. La mancata messa in onda ha attirato l’attenzione degli spettatori, senza alcun annuncio ufficiale riguardo ai motivi di questa variazione improvvisa.

Fiorello e Fabrizio Biggio non sono andati in onda con La Pennicanza giovedì 23 aprile. La diretta della puntata è saltata a sorpresa, al suo posto è stata trasmessa una replica. E subito si è creato il panico tra i fan che si sono chiesti cosa sia successo senza per ora ricevere una risposta ufficiale. In aggiornamento.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, salta a sorpresa la diretta di oggi 23 aprile

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