Fiorello a La Pennicanza Lino Guanciale a sorpresa | Grazie che te lo sei ripreso

Martedì sera Fiorello e Fabrizio Biggio hanno portato in scena una puntata di La Pennicanza piena di colpi di scena. Durante la trasmissione, Fiorello ha coinvolto il pubblico con le sue battute, mentre Lino Guanciale è apparso a sorpresa e ha ringraziato: “Grazie che te lo sei ripreso”. La serata si è conclusa tra risate e applausi.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di martedì 3 febbraio de La Pennicanza e come sempre è stata ricca di sorprese e di battute pungenti. Super ospite di giornata è Lino Guanciale, protagonista della mini serie L'invisibile – la cattura di Matteo Messina Denaro. Mentre su Instagram la coppia fa impazzire col video Sempre scemo. Biggio, da brutto anatroccolo si trasforma a figo pazzesco, ossia in Fiorello. Ma il risultato è sempre lo stesso. Fiorello, proseguono gli appelli per la Sicilia. Come di consueto, l'anteprima della puntata è dedicata alla Sicilia. Il quotidiano La Sicilia titola: "Niscemi, pm a caccia dei responsabili.

