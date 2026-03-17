Martedì 17 marzo, Fiorello e Fabrizio Biggio hanno presentato una nuova puntata de La Pennicanza. Dopo settimane di attesa, è arrivata la conferma della loro partecipazione e successivamente è stato annunciato un evento a sorpresa. La trasmissione ha visto i due conduttori al centro dell’attenzione, mentre il pubblico attendeva aggiornamenti sulla programmazione.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto una nuova puntata de La Pennicanza, martedì 17 marzo e finalmente è arrivata la conferma. Tutto vero, timbrato e vidimato dai vertici Rai. Dal 18 marzo l’appuntamento quotidiano raddoppia e La Pennicanza diventa anche La Mattinanza perché sbarca su Rai 2 alle 7.10 in replica, ma con anche contenuti inediti, creati appositamente per i più piccoli che a quell’ora si preparano per andare a scuola. Fiorello va in pensione. Dopo aver confermato quanto comunicato il giorno prima sul ritorno in tv, nello stesso orario che era di Viva Rai2, tra le gag di giornata, Fiorello scherza sul suo futuro: “Dal 2027 si andrà in pensione a 67 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, arriva la conferma e poi l’annuncio a sorpresa

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