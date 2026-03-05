Attenzione a falsi operatori dell' acqua segnalazione a Firenze

A Firenze, è stata segnalata la presenza di un individuo che, esibendo un tesserino apparentemente di Publiacqua, cerca di entrare nelle case in via Capornia. La persona non è un dipendente ufficiale e si sospetta che possa essere un falso operatore dell'acqua. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a verificare sempre l'identità di chi si presenta come rappresentante di servizi pubblici.

Segnalata la presenza di una persona che, mostrando un presunto tesserino Publiacqua, starebbe cercando di entrare nelle abitazioni di Firenze, in zona via Capornia. La motivazione addotta sarebbe un “controllo urgente” legato a un presunto guasto e a un conseguente ingresso di gas nelle tubazioni dell’acquedotto. Di conseguenza, qualunque richiesta di accesso in casa con queste motivazioni va considerata sospetta e trattata con la massima prudenza. Queste segnalazioni sono importanti perché permettono di tutelare non solo i singoli cittadini, ma anche l’intero quartiere. In caso di dubbi, la regola è semplice: non far entrare nessuno in casa e verificare sempre tramite i canali ufficiali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it SMS falsi a nome dell’ASL: massima attenzioneL’Asl invita i cittadini a diffidare di messaggi sospetti e a segnalare alla polizia postale. Gradi a picco, attenzione al contatore dell’acquaC’è stato anche nella nostra città qualche caso, contatori che si sono rotti per il freddo intensto, telefonate ai tecnici di Hera. Contenuti utili per approfondire Attenzione a falsi operatori dell'acqua.... Temi più discussi: Attenzione alle chiamate da falsi operatori della Casa della Salute. L'Asl Vco mette in guardia i cittadini; ATTENZIONE ALLE FALSE PROPOSTE DI INVESTIMENTI ONLINE; Truffe noleggio auto: l’allarme di Aniasa sui finti operatori. Attenzione alle truffe: falsi operatori Amiu promettono sconti sulla TariGenova – Negli ultimi giorni Amiu ha ricevuto alcune segnalazioni riguardanti persone che si presentano come operatori dell’azienda, sostenendo di dover effettuare controlli a domicilio o di poter ... ilsecoloxix.it Attenzione ai falsi Sms: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefonicheArezzo, 4 novembre 2025 – Attenzione ai falsi SMS: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche. La Asl Toscana sud est segnala la diffusione di messaggi SMS ingannevoli ... lanazione.it ATTENZIONE: controlli di qualità in corso. I prodotti di G come Gatto passano sempre sotto l’occhio attento di un vero esperto… il gatto di casa. Ora vogliamo vedere i vostri. Postate nei commenti una foto del vostro gatto insieme a uno dei nostri prodotti. B - facebook.com facebook Gino Cecchettin: “Fare sempre attenzione al linguaggio, anche nella musica" x.com