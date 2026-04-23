Due fratelli di San Mauro Torinese sono stati coinvolti in una vicenda di simulazione di rapina avvenuta a Moncalieri. Le forze dell’ordine hanno acquisito un video che mostra chiaramente il loro piano di falsificare il crimine, in cui si ipotizza che abbiano cercato di ottenere circa 6.000 euro. La vicenda si è conclusa con un procedimento giudiziario a carico dei due uomini.

? Cosa sapere Due fratelli di San Mauro Torinese simulano rapina da 6mila euro a Moncalieri.. Le riprese video svelano il piano e portano al processo per simulazione di reato.. I fratelli residenti a San Mauro Torinese sono imputati per aver orchestrato una finta rapina il 12 maggio 2023, quando un dipendente di una sala slot denunciò di essere stato assaltato davanti alla banca Unicredi di via Sestriere a Moncalieri. Il piano criminale, che ha coinvolto anche un terzo complice ancora ignoto alle autorità, prevedeva l’appropriazione indebita di 6mila euro. All’epoca, il lavoratore del locale delle slot aveva riferito ai carabinieri di essere stato minacciato da un uomo con il volto coperto da occhiali e sciarpa, il quale lo avrebbe costretto a consegnare il denaro che doveva depositare in banca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finta rapina da 6mila euro: il video svela il piano dei fratelli

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