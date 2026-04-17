DNA svela i Pink Panthers | preso il criminale della rapina da 900mila euro

Le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo coinvolto in una rapina da 900mila euro, grazie all’analisi del DNA. Le indagini, condotte nella zona del Comacchiese, hanno portato anche all’identificazione di due cittadini stranieri collegati a crimini internazionali. I dettagli sono stati comunicati dagli investigatori, che hanno esteso le ricerche nel territorio e analizzato i campioni genetici.

I carabinieri della Compagnia lagunare hanno esteso il raggio d’azione delle indagini nel Comacchiese, colpendo due cittadini stranieri legati a gravi episodi criminali internazionali. L’operazione, coordinata attraverso il flusso informativo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’Interno, ha portato all’esecuzione di nuovi provvedimenti restrittivi per i due soggetti precedentemente individuati sul litorale. Il DNA che svela il passato dei Pink Panthers. La tecnologia forense ha permesso di collegare un uomo già detenuto presso l’Arginone a crimini commessi oltreoceano. Il soggetto, membro della rete criminale serba nota come Pink Panthers, è ora destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cipro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - DNA svela i Pink Panthers: preso il criminale della rapina da 900mila euro Notizie correlate Blitz sul litorale, nuovo mandato d'arresto europeo: "Anche una rapina da 900mila euro"Prosegue l’indagine dei carabinieri sulla vicenda del latitante scovato nel Comacchiese. Talmassons-Trento 3-1: le Pink Panthers mantengono l'imbattibilità in Pool PromozioneIn una giornata cruciale della Pool Promozione, una vittoria di misura ha rilanciato CDA Volley Talmassons FVG tra le pretendenti, grazie a una...