Fine vita | la legge per evitare nuovi calvari burocratici

La Terza commissione regionale dell'Umbria sta valutando una proposta di legge sul fine vita, con l'obiettivo di stabilire procedure chiare per il suicidio assistito a livello regionale. La discussione si concentra sulla definizione di norme che regolino questa pratica, con particolare attenzione alle procedure e ai requisiti necessari. La proposta arriva in un momento in cui si cerca di evitare complicazioni burocratiche e di garantire maggiore chiarezza nel percorso legale.

? Cosa sapere La Terza commissione regionale Umbria esamina la proposta di legge sul fine vita.. Il provvedimento mira a definire procedure certe per il suicidio assistito regionale.. Mercoledì scorso, davanti alla Terza commissione del Consiglio regionale, Stefano Massoli ha raccontato il lungo percorso di sofferenza vissuto insieme a sua moglie Laura Santi, portando l’attenzione sulla proposta di legge sul fine vita che ha ufficialmente avviato il proprio iter legislativo. Il provvedimento, che porta il nome della donna scomparsa lo scorso anno dopo aver scelto il suicidio medicalmente assistito, nasce da un’iniziativa popolare sostenuta da oltre 5mila firme raccolte dall’associazione Luca Coscioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fine vita: la legge per evitare nuovi calvari burocratici Notizie correlate Al Circolo SMS di Rifredi l'evento “Fine vita, 10 anni di diritti”, incontro decennale per la legge sul fine vitaSabato 14 Marzo 2026, ore 15:00 - Sala Chalet SMS di Rifredi, Via Vittorio Emanuele II, 303, Firenze: il comitato cittadino di Possibile Firenze... Fine vita, Avvocatura regionale: “La legge Toscana resta in piedi”In audizione, si spiega in una nota, sono intervenute Barbara Mancino dell’avvocatura regionale affari legislativi e giuridici della Regione Toscana,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fine vita, una legge di civiltà, ora l'Umbria faccia la sua parte; Suicidio assistito: anche Aosta si mobilita contro la legge sul fine vita; Fine vita in Sardegna e il caso zero di Vittoria, Marco Cappato: Silenzio intollerabile, l’Asl viola la legge; Anche ad Aosta la mobilitazione dell’Associazione Luca Coscioni contro la proposta di legge del governo sul fine vita. Fine vita, parte l’iter della legge in consiglio regionale: «Mai più un calvario come quello di Laura Santi»«Una legge regionale che disciplini in modo chiaro e tempestivo la presa in carico delle richieste di suicidio assistito e che attribuisca responsabilità certe alle strutture sanitarie e garanzie real ... umbria24.it Lazio: l’associazione Luca Coscioni lancia la raccolta firme per la Legge Regionale sul fine vitaLazio, Legge regionale Suicidio assistito, al via la raccolta firme per avviare l'iter. Associazione Coscioni 125 richieste info dal Lazio. Una legge nel nome di Sibila Barbieri. Fine vita, parte og ... newtuscia.it Prevista anche la sostituzione degli impianti della metro B1 giunti a fine vita - facebook.com facebook Fine vita, Ius scholae e giustizia: Marina Berlusconi detta la sua agenda a Forza Italia. @salvini_giacomo x.com