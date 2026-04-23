Finanziamenti e incarichi pubblici Hyerace riapre il dossier Sud Chiama Nord | Serve piena trasparenza

Il dibattito sui finanziamenti pubblici e gli incarichi riguardanti il progetto Sud Chiama Nord si riapre con richieste di maggiore trasparenza. La questione, già affrontata negli ultimi anni attraverso interrogazioni e discussioni politiche, torna a essere al centro dell’attenzione. A Messina, sono stati aperti diversi fascicoli giudiziari e sono state sollevate polemiche legate a presunti aspetti poco chiari nella gestione delle risorse pubbliche.

La domanda torna, identica nella sostanza ma più netta nella forma. E riporta al centro un tema che a Messina, negli ultimi anni, è già passato tra interrogazioni, polemiche politiche e anche fascicoli aperti in sede giudiziaria. “Tra chi finanzia Sud Chiama Nord, o realtà ad essa collegate, c’è.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Caso Cinecittà, trasparenza cercasi: con quali criteri si affidano gli incarichi pubblici della cultura?Il recente caso dell’attuale Amministratrice Delegata di Cinecittà spa (società controllata al 100% dallo Stato) ovvero le indagini che hanno avviato... Leggi anche: Uap e Area 51, Trump ordina trasparenza totale sugli alieni. Pubblici tutti i dossier segreti Contenuti e approfondimenti Fondi a Sud chiama Nord, chi ha ricevuto incarichi o affidamenti?, chiede HyeraceMESSINA. Non basta pubblicare un elenco. La trasparenza non si misura dal numero dei nomi resi pubblici, ma dalla loro reale leggibilità, è l’attacco del segretario provinciale del Partito Democrati ... letteraemme.it Elezioni comunali, il centrodestra sui confronti pubblici: Sud chiama Nord a Milazzo attacca, a Messina disertaLa coalizione di centrodestra di Messina evidenzia – in una nota- un’evidente contraddizione nel comportamento di Sud chiama Nord con riferimento alle condotte dei candidati sindaco nei diversi Comun ... strettoweb.com