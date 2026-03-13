Caso Cinecittà trasparenza cercasi | con quali criteri si affidano gli incarichi pubblici della cultura?
In occasione del caso Cinecittà, si indaga sui criteri adottati per l’affidamento degli incarichi pubblici nel settore culturale. La vicenda riguarda l’attuale amministratrice delegata di Cinecittà spa, società controllata al 100%, e le modalità con cui vengono scelti i professionisti incaricati di gestire le attività. La questione solleva dubbi sulla trasparenza delle procedure adottate e sulla selezione dei soggetti coinvolti.
Il recente caso dell’attuale Amministratrice Delegata di Cinecittà spa (società controllata al 100% dallo Stato) ovvero le indagini che hanno avviato la Procura di Roma, la Corte dei Conti e l’Autorità Nazionale Anti Corruzione che vedrebbero iscritta nel registro degli indagati Manuela Cacciamani, è molto interessante, perché sintomatico di quella che ritengo una gestione malata della “res publica”. Ovvero l’eccesso di discrezionalità ed il deficit di monitoraggio. La questione non è soltanto giudiziaria, e men che mai scandalistica. In Italia, dinamiche sane come la massima trasparenza nella gestione degli affidamenti da parte della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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