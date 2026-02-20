uap e area 51 trump ordina trasparenza totale sugli alieni pubblici tutti i dossier segreti

Donald Trump ha reso noto di aver chiesto al Pentagono di pubblicare tutti i documenti sulla ricerca di vita extraterrestre e sugli Ufo “sulla base dell'incredibile interesse emerso”. In un post su Truth, il Presidente americano ha spiegato di aver chiesto al segretario della Difesa e ad altri esponenti dell'Amministrazione di “iniziare il processo per individuare e pubblicare i file del Governo relativi alla vita aliena ed extraterrestre, fenomeni aerei non identificati (Uap) e oggetti volanti non identificati (Ufo), nonché a qualsiasi altra informazione collegata a queste questioni estremamente complesse, ma estremamente interessanti e importanti”.🔗 Leggi su Iltempo.it

