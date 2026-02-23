Troupe di La Volta Buona vittima di incidente sulla strada per Sanremo | lo scontro con una band musicisti feriti

Una macchina della troupe di La Volta Buona si è schiantata contro un’altra vettura, che si è ribaltata, causando feriti tra i musicisti. L’incidente si è verificato sulla strada per Sanremo, mentre il veicolo si avvicinava alla città. L’inviata Rosanna Cacio ricorda di aver chiesto di ridurre la velocità prima dello scontro. Il fatto ha creato disagi alla troupe e ai musicisti coinvolti. La viabilità sulla strada resta sotto stretta osservazione.

La troupe Rai di La Volta Buona è stata coinvolta in un incidente mentre si dirigeva a Sanremo. L'inviata Rosanna Cacio era a bordo dell'auto che si è schiantata contro un'altra vettura, che si è ribaltata: "Avevamo detto all'autista di andare più piano". Durante un normale trasferimento lungo l'autostrada ligure, l'incidente ha coinvolto la troupe di La volta buona, causato da una distrazione di un camionista. Un van con a bordo inviati del programma La Volta Buona si è schiantato in autostrada con un'altra auto. Colpiti anche i membri della band Animeniacs.