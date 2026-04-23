Filosofia e scienza un’amicizia lunga oltre duemila anni

Da oltre duemila anni, filosofia e scienza sono strettamente legate, condividendo un rapporto che si è evoluto nel tempo. Questa connessione ha attraversato periodi di maggiore vicinanza e momenti di distanza, influenzando il modo in cui si studiano e si interpretano i fenomeni naturali e le domande fondamentali sull’esistenza. La storia di questa relazione si può riassumere in vari approcci, a seconda dei punti di vista adottati.

Scaffale Il libro di Vincenzo Crupi per Il Mulino introduce il lettore in una vicenda che inizia nell’antica Grecia e approda all’intelligenza artificiale Scaffale Il libro di Vincenzo Crupi per Il Mulino introduce il lettore in una vicenda che inizia nell’antica Grecia e approda all’intelligenza artificiale Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. Se si riassume una storia lunga oltre duemila anni in meno di duecento pagine occorre scegliere un punto di vista da cui mettere a fuoco alcuni elementi e lasciarne altri sullo sfondo. Così fa anche Vincenzo Crupi nel suo breve Che cos’è la scienza? appena pubblicato per le edizioni del Mulino (pp.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Il Liside di Platone spiegato: che cos’è davvero l’amicizia | Filosofia Semplice

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