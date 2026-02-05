Madonna del Fuoco Il vescovo | Una storia bella di amicizia e fedeltà lunga quasi 600 anni

Il vescovo ha raccontato la storia della Madonna del Fuoco, una vicenda che dura quasi 600 anni. Ha parlato di un legame di amicizia e fedeltà che resiste nel tempo, evidenziando come la fede e la speranza possano attraversare le epoche. Il sacerdote ha sottolineato che anche nei momenti difficili, la fede può essere un faro e la Madonna un punto di riferimento per tanti fedeli.

Il Signore si serve di tante strade per venirci incontro. Semina speranza anche quando sembra che ci sia poco da sperare. È lo stile paradossale di Dio e il suo messaggio è chiaro: mai arrendersi di fronte al male. Davanti all'immagine della Madonna siamo avvolti da un fuoco di amore che non consuma e così è avvenuto un incontro: a Forlì è nata una storia bella di amicizia e di fedeltà lunga quasi 600 anni. Con queste parole, pronunciate ieri nell'omelia della messa solenne per la festa della Patrona, il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza si è rivolto alle centinaia di fedeli presenti in duomo.

