Delcon commesse per 8 milioni dagli Stati Uniti | nei prossimi due anni consegnerà oltre duemila dispositivi per la donazione di sangue

La Delcon di Grassobbio ha vinto un contratto da 8 milioni di dollari con gli Stati Uniti. Nei prossimi due anni, consegnerà più di duemila dispositivi destinati alla donazione di sangue. Si tratta di un importante passo avanti per l’azienda, che rafforza così la sua presenza nel mercato americano.

Nuova accelerazione sul mercato statunitense per Delcon, società specializzata nella progettazione e produzione di dispositivi medicali e software per la filiera trasfusionale con sede a Grassobbio. L’azienda ha chiuso accordi per circa 8 milioni di dollari negli Stati Uniti per il biennio 2026–2027 che prevedono la consegna di oltre 2.000 dispositivi per la donazione di sangue, consolidando il Nord America come mercato di riferimento per la propria strategia di crescita. Oggi l’azienda è infatti presente in 35 Stati americani con le sue soluzioni più innovative per le donazioni di sangue (le bilance “Milano”, i sigillatori “Roma” e la piattaforma che utilizza l’AI per incentivare le donazioni OpenChair), e si avvicina a una quota di mercato del 50% nel segmento delle bilance per la raccolta di sangue intero.🔗 Leggi su Bergamonews.it

