“Il barocco è la rottura costante delle convenzioni”. Un’immagine apparentemente semplice, ma densa di significati storici e concettuali. E’ così chePierluigi Carofano, storico dell’arte ecuratoredella mostra “Barocco e Neobarocco, da Rubens a Mitoraj”, in programma a Francavilla Fontana da sabato 21 marzo, chiude l’intervista ai nostri microfoni. Quando si parla di arte, il confine tra semplice esposizione e racconto estetico diventa sottile. Ma quella che prenderà vita nella straordinaria cornice delCastello Imperialiè unanarrazione capace di mettere in tensione epoche diverse, di farle dialogare e, in qualche modo, risuonare nel presente. Il percorso espositivo segue e intreccia nascita,evoluzione e trasformazione del Barocco nel Neobarocco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francavilla Fontana, Carofano: ‘Da Rubens a Mitoraj, il Barocco un concetto sempre moderno’

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Caro Inchiostro di Puglia. Sono Annarita di Maria e da ormai 9 anni sono la titolare (e unica lavoratrice) di "Al Bocconcino" - una piccola salumiera qui a Francavilla Fontana (BR). Faccio questo lavoro da 30 anni, prima da dipendente (in un supermercato e in - facebook.com facebook