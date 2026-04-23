Da oggi il cinema riprende nelle sale di Il Garibaldi con nuove proiezioni. Tra i film in programma c’è “Un cane a processo”, diretto e interpretato da Laetitia Dosch. La programmazione include anche altri titoli, offrendo agli spettatori un’ampia scelta di generi e storie. La sala riapre le sue porte dopo una pausa, riprendendo le attività cinematografiche con questa prima uscita.

Torna da oggi il cinema a Il Garibaldi: oggi Un cane a processo, di e con Laetitia Dosch (foto) e François Damiens: la storia di Avril, avvocata dallo spirito libero e determinato, che rappresenta in tribunale un cane e sfida le rigidità del sistema giudiziario (oggi 19 e 21, domani 17 e 21, sabato 21, domenica 19 e 21). Da domani anche Super Mario Galaxy (18.40, sabato e domenica 17); sabato ci sarà Porco Rosso, uno dei capolavori di Hayao Miyazaki in cui è più esplicito il legame del maestro giapponese con l’Italia (alle 19). All’Eden tre film, tutti con proiezioni alle 16, 18.15 e 21. Due novità da oggi: La più piccola di Hafsia Herzi con...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Film in cartellone: ecco le novità da oggi

Driver San Francisco | Prologue | Jericho Escapes Custody | 4K UHD

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