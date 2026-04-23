Filler e botulino cresce il ricorso ma resta il nodo sicurezza | focus Sidemast sulle complicanze

Negli ultimi anni, i trattamenti iniettabili come i filler e la tossina botulinica sono diventati tra le procedure più diffuse in dermatologia. La crescente domanda ha portato a un aumento delle richieste, ma si continua a discutere sulla sicurezza e sulle possibili complicanze legate a queste pratiche. Un focus approfondito viene messo sulla gestione delle complicanze e sulla necessità di mantenere elevati standard di sicurezza in questo settore.

Sempre più richiesti, sempre più diffusi. I trattamenti iniettabili – dai filler alla tossina botulinica – sono oggi tra le procedure più praticate in dermatologia. Non solo per il ringiovanimento, ma anche per migliorare esiti cicatriziali con tecniche minimamente invasive. Una crescita rapida che porta con sé una questione centrale: la sicurezza. È questo il tema al centro del 99° Congresso nazionale Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse), in corso a Rimini dal 21 al 24 aprile, dove specialisti italiani e internazionali si confrontano su prevenzione delle complicanze, innovazione tecnologica e diagnostica non invasiva.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: Cresce il ricorso all’assegno di inclusione, ma resta esclusa metà delle famiglie povere

Leggi anche: Anno giudiziario, il focus su Bergamo: sei omicidi in un anno, cresce l’allarme sicurezza

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Snapchat Dysmorphia: Dermatologi Allarmati dall’Aumento di Pazienti che Cercano la Perfezione Social.

Botox o filler labbra, le differenze che bisogna conoscere per ottenere il risultato desideratoBotox e filler labbra non sono la stessa cosa: capire le differenze è fondamentale per scegliere il trattamento giusto e ottenere il risultato desiderato. pourfemme.it

L'era dello sgonfiamento celebra l'estetica della clean girlL'estetica della clean girl sta esplodendo. I tutorial per replicarla sono stati visualizzati più di 100 milioni di volte, valore che continuerà ad aumentare. Ma la verità è che dopo un'era di ... vanityfair.it