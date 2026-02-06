Cresce il ricorso all’assegno di inclusione ma resta esclusa metà delle famiglie povere

La domanda di assegno di inclusione continua a salire, ma molte famiglie in difficoltà restano fuori. Secondo un’analisi della Cisl sui dati di Bergamo, nel 2025 il numero di beneficiari è cresciuto del 9%, ma ancora troppo poche famiglie povere riescono ad accedere a questo aiuto. I numeri sono lontani da quelli del Reddito di cittadinanza, e molte persone continuano a non ricevere il supporto che serve.

L’ANALISI. La Cisl ha analizzato i dati di Bergamo di Inps e Provincia: nel 2025 beneficiari sono aumentati del 9%, ma restano lontani dai numeri del Reddito di cittadinanza. «Misura poco universale», avverte Sonzogni. A Bergamo, nel dicembre 2025, erano 3.160 i nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione (ADI), per un totale di 5.889 persone e un importo medio di 615 euro. Un dato in crescita del 9% rispetto al 2024, ma ancora lontano dai livelli del Reddito di cittadinanza: nel 2023 i nuclei coinvolti erano oltre 7.600, con più di 14mila beneficiari. Secondo le elaborazioni della Cisl di Bergamo su dati Inps, la provincia rappresenta l’8% del totale regionale e il numero reale dei nuclei nel 2025 sarebbe stato almeno del 5% superiore a quello registrato a dicembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

