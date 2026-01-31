Anno giudiziario il focus su Bergamo | sei omicidi in un anno cresce l’allarme sicurezza

L’anno giudiziario a Bergamo mette in evidenza un aumento dei reati e delle emergenze. In dodici mesi sono stati registrati sei omicidi, uno ogni due mesi circa. Crescono anche le denunce legate al «codice rosso» e si registrano sette morti sul lavoro. I furti sono in aumento, e la situazione nel carcere di via Gleno diventa sempre più difficile, con un sovraffollamento che supera il 180%. La sicurezza in città preoccupa sempre di più.

L’ANALISI. Sei omicidi in un anno giudiziario, boom di denunce per il «codice rosso», sette morti sul lavoro e furti in aumento: in Bergamasca cresce l’allarme sicurezza, mentre il carcere di via Gleno scoppia al 189% di sovraffollamento. Si va dal delitto di Sharon Verzeni a quello di Riccardo Claris, da quello di Sara Centelleghe a quello di Mamadi Tunkara ucciso a coltellate in via Tiraboschi a Bergamo per gelosia. Tutti gli autori sono stati assicurati alla giustizia e sono sotto processo (qualcuno ha già rimediato una condanna in primo grado). Ma la peculiarità è che vittime e presunti omicidi sono per la quasi totalità giovani sotto i 35 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Questa mattina a Milano si è aperto ufficialmente l'anno giudiziario, con i dati sui reati che preoccupano le autorità.

Il comandante Erre ha espresso i suoi auguri alla Guardia di Finanza di Avellino, sottolineando un anno di risultati positivi e l'importanza di mantenere alta la attenzione su legalità e sicurezza, in vista delle festività natalizie.

