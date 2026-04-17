Sara Curtis fa tris ai Campionati Italiani D’Ambrosio firma i 200 sl Ceccon sconfitto nei 200 dorso

Nella penultima giornata dei Campionati Italiani di nuoto a Riccione, Sara Curtis ha conquistato il suo terzo titolo individuale, mentre D’Ambrosio ha vinto i 200 stile libero. Ceccon è stato invece sconfitto nei 200 dorso. Le finali hanno visto protagonisti diversi atleti, con risultati che hanno determinato la classifica complessiva della manifestazione. La competizione si avvia alla conclusione con queste ultime gare.

Finita in archivio la penultima giornata di finali degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. A prendersi la scena, ancora una volta, è stata Sara Curtis, al terzo titolo individuale della rassegna. Nei 50 stile libero la piemontese ha vinto in 24?31, sfiorando di appena due centesimi il primato italiano di 24?29 siglato al mattino. Una gara imperfetta nello stacco ma solidissima nella progressione, che lascia intravedere margini ulteriori: la sensazione è che, con una partenza più pulita, il record sarebbe stato ampiamente alla portata. Alle sue spalle una sempre competitiva Silvia Di Pietro (24?74), tempo che vale anche il pass europeo, e una brillante Agata Maria Ambler, terza in 24?85 con primato personale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Curtis fa tris ai Campionati Italiani, D’Ambrosio firma i 200 sl. Ceccon sconfitto nei 200 dorso Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Tris di Curtis, tra poco D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Del Signore batte Ceccon nei 200 dorso! Attesa per Curtis e D’AmbrosioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: NUOTO / Sara Curtis ancora sugli scudi: agli Assoluti di Riccione suoi anche i 100m stile libero; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: tris d’assi in vasca con Ceccon, D’Ambrosio e Curtis; Assoluti di nuoto: Sara Curtis domina i 50 dorso e sigla il personale; LIVE Nuoto Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA | sarà spettacolo con Ceccon Curtis e D’Ambrosio!. Sara Curtis fa tris ai campionati italiani, D’Ambrosio firma i 200 sl. Ceccon sconfitto nei 200 dorsoFinita in archivio la penultima giornata di finali degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. A prendersi la scena, ancora una volta, è stata Sara ... oasport.it Sara Curtis: Era importante mandare un segnale. E annuncia una nuova gara…Si conclude con la vittoria di Sara Curtis la finale dei 50 stile libero femminile valida per i Campionati Italiani assoluti di nuoto 2026. Nella vasca ... oasport.it Riccione per loro. È standing ovation per Sara Curtis, Lisa Angiolini e Alberto Razzetti protagonisti di una seconda giornata dei Campionati Assoluti da incorniciare. In avvio di pomeriggio Sara da Savigliano scrive quello che era nell’aria già dalla mattinata: n - facebook.com facebook ANCORA RECOOOOOOORD 12 centesimi meglio del suo precedente primato nazionale (24''41) e 4° tempo mondiale dell'anno. Questo lo show messo in piedi da Sara Curtis nelle batterie dei 50 stile libero femminili del Day-4 degli Assoluti di Riccione. x.com