In una prova di nuoto a Riccione, un atleta ha dominato i 200 stile libero, mostrando una prestazione eccezionale. Tuttavia, il record italiano di questa disciplina rimane invariato, mantenendo la differenza di sei decimi di secondo rispetto al miglior tempo. La gara ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli appassionati, offrendo uno spettacolo di grande livello tra i nuotatori italiani.

Gara affascinante quella dei 200 stile libero, e lo è stata in particolare la prestazione che oggi i ragazzi azzurri ci hanno regalato in acqua. Vince il favorito Carlos D’Ambrosio che dalla corsia 7 sin dalla prima vasca si impone su tutta la vasca, toccando la piastra in 1:45.77. Il detentore del record italiano non riesce a replicare e a migliorare il suo primato, fisso sull’1:45.15, ma dimostra comunque una buona solidità stabilendo nuovamente un tempo sotto l’1:46. Sorprende ancor Jacopo Barbotti che con il tempo di 1:47.27 conquista la medaglia d’argento e un personale migliorato di oltre un secondo rispetto alla nuotata risalente soltanto allo scorso Febbraio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos D’Ambrosio senza rivali nei 200 sl a Riccione, ma il record italiano resta a 6 decimi

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