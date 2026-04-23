Filippo da Terni resta ' campione' alla Ruota della Fortuna | aumenta il bottino finale

Filippo da Terni si è confermato campione alla Ruota della Fortuna, programma trasmesso su Canale 5. Dopo aver vinto nella puntata di mercoledì, il concorrente umbro è tornato in studio giovedì 23 aprile e ha mantenuto il suo titolo con un’altra buona prestazione. Il suo bottino finale è aumentato rispetto alla puntata precedente, consolidando la sua posizione nel gioco.

Filippo da Terni continua a brillare a La ruota della fortuna, programama di Canale 5. Dopo il successo della puntata precedente del mercoledì, il concorrente umbro è tornato in studio da campione e ha saputo difendere il titolo con un’altra prestazione convincente anche giovedì 23 aprile.Nel.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, Filippo campione alla Ruota della Fortuna: vittoria da 34.500 euroLa città di Terni è stata protagonista nei giochi più seguiti della Tv nazionale mercoledì 22 aprile. Leggi anche: A La Ruota della Fortuna brilla il sannita Alessandro: finale con un bel bottino Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terni, Stefano Bandecchi: Usl unica problema anche per Perugia. Spero sia una barzelletta; Savigliano è salva! Il Monge-Gerbaudo sbanca Terni e resta in Serie A3; La faida fra le 'ndrine Loielo ed Emanuele tra omicidi, estorsioni e possesso di armi da guerra: 15 arresti tra Vibo, Catanzaro e Cosenza I NOMI; Dalle ‘chiacchiere’ tra quattro amici alla nascita di PavaoPodcast: Raccontiamo la nostra generazione e storie interessanti di Terni. La ruota della fortuna, chi è il campione Filippo da Terni: sogna in grande dopo aver vinto 34.500 euroIl giovane umbro conquista il titolo dopo una finale ricca di colpi di scena: decisivo il gioco su Pellicola, ma si lascia sfuggire il sogno a sei cifre ... corrieredellumbria.it La ruota della fortuna, chi è il nuovo campione Filippo da Terni?La serata di mercoledì 22 aprile ha visto la città di Terni assoluta protagonista dei quiz televisivi nazionali, confermando un periodo d'oro per i concorrenti umbri sul piccolo schermo. Mentre su Rai ... tag24.it Un ternano alla Ruota della Fortuna. Filippo a un soffio dai 200mila euro http://ow.ly/twg4106xA5F #tuttoggi #Cronaca #Terni #campioneRuotadellaFortuna #evidenza #LaRuotadellaFortuna #ternano #terni - facebook.com facebook Filippo da Terni vince 34.500 euro a ‘La ruota della fortuna’ x.com