A La Ruota della Fortuna brilla il sannita Alessandro | finale con un bel bottino

A La Ruota della Fortuna, il concorrente sannita Alessandro ha raggiunto la fase finale del gioco dopo aver mostrato sicurezza durante tutta la trasmissione. Alla fine, ha vinto un consistente bottino. La puntata si è conclusa con Alessandro che si è aggiudicato il premio, confermando la sua presenza tra i protagonisti della trasmissione.

Benevento protagonista alla Ruota della Fortuna. Il giovane concorrente sannita Alessandro è arrivato dritto al gioco finale, mostrando subito di essere a suo agio davanti le telecamere. In ogni caso il sannita, accompagnato dalla sorella, ha portato a casa poco più di 35mila euro e il pass per una nuova puntata. Bilancio, slitta la Commissione: cambia tutto il calendario e ora rischia. Impero dell’alcol smantellato: aziende fallite tornano in affari, maxi sequestro da. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A La Ruota della Fortuna brilla il sannita Alessandro: finale con un bel bottino Articoli correlati La Ruota della Fortuna, Samira Lui super sexy in rosso fuoco. Gerry: “Bel vestitino”Serata vivace e piena di risate a La Ruota della Fortuna, il quiz condotto da Gerry Scotti che continua a essere uno degli appuntamenti più leggeri e... La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scherza sulla Rai. Il colpo di scena finale cambia tuttoGerry Scotti torna nella serata di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: anche giovedì 5 marzo il programma non lascia gli... Tutto quello che riguarda Ruota della Fortuna Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 12 marzo Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Francesca Video; La ruota della fortuna: Martedì 17 marzo Video; La ruota della fortuna: Francesca alla Ruota delle Meraviglie Video. Gerry Scotti imbarazzato a La Ruota della Fortuna per gesto di SamiraLa Ruota della Fortuna, serata d’oro per Daniele e show Scotti-Lui Nella puntata di mercoledì 18 marzo de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Sc ... assodigitale.it Daniele da Uboldo alla Ruota della fortuna: si ferma a un passo dalla terza vittoria. Saluti ai nonni e al fratelloUBOLDO – Si ferma per una manciata di euro il percorso di Daniele Ceriani alla Ruota della fortuna, dopo due […] ... ilsaronno.it L’Istituto “Dante Galiani” illumina “La Ruota della Fortuna” con un capolavoro di cuore - facebook.com facebook