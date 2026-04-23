Filiera d’eccellenza

In un quadro internazionale segnato da timori di recessione, si registra una nota positiva per la filiera marchigiana del legno-arredo. Si tratta di uno dei settori più rappresentativi e con maggiore vocazione internazionale della regione. La situazione attuale vede un settore che, nonostante le difficoltà globali, mantiene un certo dinamismo e continuità nelle attività.

In un fosco scenario internazionale che agita spettri di recessione c'è forse una buona notizia per la filiera marchigiana del legno-arredo in mezzo alle intemperie, uno dei settori identitari e a maggiore vocazione internazionale della regione. E' l’accordo quadro firmato al Salone del mobile di Milano da Regione, FederlegnoArredo e Confindustria Marche per rafforzare la competitività, sostenere l’innovazione e accompagnare le imprese della filiera verso i mercati internazionali. L’intesa si propone di allineare le politiche regionali alle traiettorie europee e nazionali in materia di innovazione, sostenibilità, trasformazione digitale e capitale umano, rafforzando insieme al territorio il sistema delle relazioni istituzionali e produttive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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