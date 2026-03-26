La Pietra Masaf | Filiera eccellenza italiana accordi decisivi per investimenti e competitività

La filiera del tabacco in Italia viene definita come un’eccellenza dal rappresentante di un'associazione di settore. Sono stati firmati accordi ritenuti decisivi per favorire investimenti e rafforzare la competitività del comparto. L’evento si è svolto a Roma e si riferisce a iniziative che interessano il settore del tabacco nel paese.

Roma, 26 mar. (AdnkronosLabitalia) - “La filiera del tabacco in Italia rappresenta sicuramente un'eccellenza. Siamo i maggiori produttori in Europa e rivendichiamo il fatto di essere tra i migliori non soltanto in termini di qualità, ma anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale di un prodotto estremamente particolare”. Lo ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Patrizio La Pietra, intervenendo a margine della firma del Memorandum sulla filiera del tabacco siglato a Napoli tra Bat Italia, New Tab e PROTAB Italia, un'intesa che coinvolge istituzioni, organizzazioni agricole e industria con l'obiettivo di rafforzare un comparto strategico per l'economia nazionale e per diversi territori, in particolare del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Pietra (Masaf): "Filiera eccellenza italiana, accordi decisivi per investimenti e competitività" Articoli correlati Leggi anche: Tra pietra e spirito, i conservatori europei a Viterbo: identità e competitività al centro del convegno Ecr La spina dorsale della competitività italianaLa competitività di un Paese come l’Italia passa anche dalla sicurezza e dall’efficienza del suo sistema elettrico. Tutto quello che riguarda La Pietra Masaf Filiera eccellenza... Discussioni sull' argomento La Pietra (Masaf), Dl Risorsa Mare sostiene il lavoro dei nostri pescatori; La Pietra: approvvigionamento idrico priorità governo Meloni - Radio Studio90 Italia. La Pietra (Masaf): Dl Risorsa mare sostiene lavoro pescatoriRoma, 25 mar. (askanews) – L’approvazione in Senato del DL Mare rappresenta un ulteriore passo avanti a sostegno delle nostre marinerie. Il disegno di legge rappresenta una svolta concreta per l’Ital ... askanews.it La Pietra (Masaf), Dl Risorsa Mare sostiene il lavoro dei nostri pescatoriL'approvazione in Senato del DL Mare rappresenta un ulteriore passo avanti a sostegno delle nostre marinerie. (ANSA) ... ansa.it Un cortile di pietra in Romagna, dieci minuti a una colonnina e venticinque altoparlanti sul rientro: bastano una giornata e una berlina svedese come la Volvo ES90 per capire che il futuro elettrico, quando è fatto bene, non si spiega. Si vive. x.com Oggi il nostro Gigante di Pietra (Monviso) si erge in tutto il suo splendore. Meno male che c'è.il.vwmto... Caselle Torinese - Torino (Foto scattate da casa mia - Cliccateci sopra per vederle meglio) - facebook.com facebook