Un incontro sul Buio americano inaugura la rassegna Fili del tempo a Treviglio

Prende il via giovedì 26 febbraio, alle 20.30, a Treviglio allo Spazio HUB in piazza Garibaldi 7, la seconda edizione della rassegna culturale a carattere storico Fili del Tempo, organizzata dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo. Il primo incontro dal titolo “Buio americano. Gli Stati Uniti e la crisi dell’ordine internazionale” ospita Mario Del Pero, professore di Storia internazionale al Sciences Po di Parigi, L’appuntamento apre una finestra sugli Stati Uniti d’America, invitando a osservare questo Paese attraverso il doppio binario della storia e dell’attualità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il tema del conflitto al centro della rassegna “Fili del Tempo”. Incontri in tutta la provinciaQuesta settimana, tutta la provincia si anima con la rassegna “Fili del Tempo”.

“Fili del Tempo 2026”, dodici incontri per riflettere sul tema del conflittoIl progetto “Fili del Tempo 2026” si svolge con l’obiettivo di analizzare il tema del conflitto attraverso dodici incontri pubblici.

