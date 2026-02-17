Filarmonica Laudamo | doppio concerto con Francesco Manuli e Caterina Madini
Il concerto della Filarmonica Laudamo di giovedì 19 febbraio alle 19 all’Auditorium del Palacultura Antonello di Messina si svolge per celebrare due artisti: Francesco Manuli e Caterina Madini. La serata, organizzata con il supporto del
Nell'ambito della rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali, XIII edizione, "Accordiacorde" saranno protagonisti quattro musicisti in un doppio concerto. Il primo appuntamento vedrà in scena Francesco Manuli (clarinetto) vincitore "Albero della Musica" accompagnato al pianoforte da Carmine Calabrese. Musiche di Brahms, Della Giacoma. Francesco Manuli è un giovane clarinettista che si è diplomato sotto la guida di Carmelo Crisafulli al Conservatorio di Messina.
Grazie al pubblico meraviglioso, alla città di Messina per l’ascolto partecipe e caloroso, e agli organizzatori della Filarmonica Laudamo per la cura, la visione e l’accoglienza. È grazie a voi se la musica prende vita. facebook