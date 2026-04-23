Fiera di Venticano via alla 47ª edizione tra crescita e territorio

A Venticano è iniziata la 47ª edizione della fiera locale, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e favorire lo sviluppo delle attività produttive. La manifestazione, che si svolge nel centro del paese, vede la partecipazione di espositori provenienti da diverse regioni e si concentra su settori tradizionali e artigianali. Il presidente della Pro Loco ha espresso ottimismo riguardo all’andamento della manifestazione, sottolineando la speranza di un buon riscontro da parte dei visitatori.

«Una fiera che parte con i migliori auspici – ha dichiarato il presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella –. Abbiamo lavorato a una macchina organizzativa corale per garantire accoglienza, qualità espositiva e contenuti all’altezza di una manifestazione che parla a tutto il Mezzogiorno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Fiera di San Giorgio a Gravina in Puglia: 732ª edizione tra tradizione, imprese e territorioEsistono radici capaci di attraversare i secoli mantenendo intatta la linfa vitale: la Fiera di San Giorgio è il monumento vivente di questa... UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano: Stand, Dirigenti e NovitàNei giorni dal 23 al 26 aprile, in occasione della 47^ edizione della fiera campionaria di Venticano, l’associazione sindacale carabinieri UNARMA A. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 47ª FIERA CAMPIONARIA DI VENTICANO La vetrina interregionale di agricoltura, enogastronomia e servizi torna dal 23 al 26 aprile; A Venticano al via la 47esima Fiera. Si punta a dare il giusto risalto al territorio; UNARMA alla Fiera Campionaria di Venticano: Stand, Dirigenti e Novità; Alla 47ª Fiera Campionaria di Venticano lo stand dei Carabinieri. Venticano, al via la 47ª FIERA CAMPIONARIA: vetrina interregionale di agricoltura, enogastronomia e serviziVenticano, 22 Aprile – Tutto pronto per la 47ª Fiera Campionaria, la grande vetrina interregionale dedicata all’agricoltura, all’enogastronomia e ai servizi. sciscianonotizie.it Venticano, alla Fiera Campionaria lo stand dei Carabinieri per prevenire furti e truffeIn occasione della 47ª Fiera Campionaria di Venticano, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha allestito uno stand espositivo per rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini. L’in ... irpiniaoggi.it Non solo esposizione e tradizione, ma anche confronto politico e visione strategica. La 47ª Fiera Campionaria di Venticano si conferma un luogo di dialogo tra istituzioni, imprese e territorio, con un focus particolare sul rilancio delle aree interne e sul settore a - facebook.com facebook