Fiera di Primavera messaggio multiculturale di pace e oltre 5mila euro raccolti per il progetto in Burundi

Domenica 19 aprile si è tenuta la 17esima edizione della Fiera di Primavera a Savignano sul Rubicone, con l’obiettivo di promuovere un messaggio di pace e solidarietà tra comunità diverse. La manifestazione, che si è svolta in piazza dalle 10 alle 18, ha visto la partecipazione di numerosi giovani che hanno esposto e donato oggetti realizzati da loro. Durante l’evento sono stati raccolti oltre 5.000 euro destinati a sostenere un progetto in Burundi.

Domenica 19 aprile si è svolta a Savignano sul Rubicone la 17esima edizione della Fiera Primavera. Dalle 10 alle 18 la piazza si è trasformata in un colorato “mercatino” di oggetti confezionati o donati dai ragazzi, i quali sono diventati così protagonisti della “cultura del dare”. Il ricavato di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Meldola, raccolti oltre 5mila euro per l’AilSuccesso per il concerto tributo ai Queen, organizzato dal Lions Club Forlì Host al Teatro Dragoni di Meldola. Dalla Diocesi un segnale forte, raccolti oltre 30 mila euro per Gaza e progetti di paceRisposta concreta della comunità agrigentina alla colletta promossa dalla Caritas: fondi destinati agli aiuti umanitari e a iniziative di dialogo tra... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pinerolo si accende con la Fiera di Primavera: 250 stand, cavalli e spettacoli in tutta la città; Come è andata l'ultima Fiera di Primavera?; Fino al 3 maggio piazza Sacro Cuore ospita la seconda edizione della Fiera di primavera; Fiera di Primavera 2026. A Pescara torna la Fiera di Primavera: colori, artigianato ed eccellenze abruzzesiPescara inaugura la Fiera di Primavera in piazza Sacro Cuore: 24 casette in legno, artigianato, degustazioni e laboratori creativi fino al 3 maggio ... abruzzonews.eu Giostre e mercato, 11 giorni di FieraA Badia torna la Fiera di primavera: dieci giorni di eventi, tradizione e divertimento per tutta la comunità. Dal 30 aprile a sabato 10 maggio il centro altopolesano tornerà ad essere animato dalla Fi ... polesine24.it Fiera di Primavera - facebook.com facebook