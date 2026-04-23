Fiera del Libro | weekend lungo di sconti speciali per under 26

Da venerdì 24 aprile a domenica 26 aprile si terrà un fine settimana di sconti dedicati ai giovani sotto i 26 anni presso la Fiera del Libro di galleria Mazzini. L'iniziativa prevede riduzioni sui prezzi di vendita per incentivare la partecipazione dei giovani alla cultura libraria, con promozioni valide per tutto il fine settimana. L'evento si inserisce in un calendario di promozioni stagionali rivolte ai lettori giovani.

Come incentivare i giovani alla lettura? Una prima misura può essere rappresentata dagli sconti: e allora ecco che da domani, venerdì 24 aprile, e fino a domenica 26, tornano le riduzioni per under 26 alla Fiera del Libro di galleria Mazzini.Aumentano i giovani che leggonoCresce il numero dei.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tried to Stick to Budget… THIS Got OUT OF CONTROL NEVER Seen Toys at Great American Toy Show

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