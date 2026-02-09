L’Anatomia del Sabato | Apertura straordinaria Museo Anatomico del MUSA

Questa settimana il Museo Anatomico della Vanvitelli apre le sue porte in modo straordinario. Il MUSA ha deciso di organizzare un ciclo di aperture speciali per permettere al pubblico di visitare uno dei musei più prestigiosi nel suo genere. Chi vuole scoprire i segreti del corpo umano avrà l’opportunità di farlo anche durante il weekend, in giorni diversi dal solito orario di apertura. L’iniziativa mira a coinvolgere studenti, appassionati e curiosi, offrendo un’occasione unica di conoscere più da vicino le collezioni e le esposizioni del museo.

Il MUSA promuove un ciclo di aperture straordinarie del prestigioso Museo Anatomico della Vanvitelli. Turisti e cittadini potranno visitare uno dei più antichi e completi musei del genere, scoprendo le collezioni anche attraverso l'utilizzo dell'app MUSA, disponibile in italiano e inglese. L'app guida i visitatori alla scoperta della vasta raccolta di cere e preparati anatomici, offrendo l'opportunità di conoscere un patrimonio scientifico, storico e artistico di ineguagliabile valore.

