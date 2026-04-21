Alla Milano Design Week Fiat guarda in avanti con ‘Ciao Futuro!’

Durante la Milano Design Week 2026, Fiat ha aperto uno spazio denominato 'Ciao Futuro!'. In questa iniziativa, il marchio presenta la propria prospettiva sul futuro della mobilità urbana, evidenziando un approccio incentrato sull’esperienza sociale, sulla cultura e sul design. L’evento si inserisce nel contesto della fiera dedicata al design, con un focus specifico sulla visione del brand per le prossime innovazioni nel settore.

(Adnkronos) – Si chiama 'Ciao Futuro!' lo spazio con cui Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 e nel quale si presenta la visione del brand sul futuro della mobilità urbana come esperienza socialmente rilevante, culturalmente guidata e orientata al design. Aperto da un dialogo sul design della piccola auto compatta del futuro – con la partecipazione dell'AD Olivier François, di François Leboine, Head of Design Fiat e del Maestro Giorgetto Giugiaro, insieme agli studenti dei tre progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma – 'Ciao Futuro!' si sviluppa come un racconto incentrato sul Dna del design dello storico marchio torinese, mettendo in luce come Fiat abbia costantemente risposto alle esigenze in evoluzione delle città – e come le città stesse siano state plasmate dal brand.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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