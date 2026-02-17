fials lombardia | in arrivo arretrati dal 2023 per il personale dei pronto soccorso delibera approvata coinvolte decine di migliaia di professionisti
La Fials Lombardia annuncia che, a causa della delibera approvata ieri dalla Giunta regionale, il personale dei pronto soccorso riceverà gli arretrati salariali dal 2023. La decisione coinvolge decine di migliaia di professionisti in tutta la regione, dopo mesi di attese e due comunicazioni precedenti. La delibera, che formalizza l’accordo sull’indennità di Pronto Soccorso, sblocca ora i fondi necessari per pagare le differenze salariali accumulatesi negli ultimi anni.
La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera che rende operative le risorse per l’indennità di Pronto Soccorso, con arretrati dal secondo semestre 2023.Coinvolte decine di migliaia di professionisti, in larga parte infermieri, impegnati nell’emergenza-urgenza.FIALS Lombardia vigilerà affinché le somme siano inserite già nella busta paga di questo mese, senza ulteriori ritardi. Dopo mesi di attesa e due precedenti comunicazioni sull’iter del provvedimento, ora c’è l’atto formale: la Giunta di Regione Lombardia ha approvato ieri la delibera che recepisce l’intesa sull’indennità di Pronto Soccorso, rendendo finalmente disponibili le risorse economiche destinate al personale dell’emergenza-urgenza.🔗 Leggi su Milanotoday.it
indennità di pronto soccorso: alle risorse già stanziate si aggiungono altri 3 milioni. fials lombardia: “scelta giusta firmare l’accordo”
L’iter regionale sull’indennità di Pronto Soccorso prosegue con un’ulteriore assegnazione di circa 3 milioni di euro, oltre ai oltre 31 milioni già previsti per il quadriennio 2023-2026.
Blasioli (Pd): "La delibera di giunta è chiara, l'Admission Room fa fatta fuori dal pronto soccorso. Ora risposte"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
