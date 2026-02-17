fials lombardia | in arrivo arretrati dal 2023 per il personale dei pronto soccorso delibera approvata coinvolte decine di migliaia di professionisti

La Fials Lombardia annuncia che, a causa della delibera approvata ieri dalla Giunta regionale, il personale dei pronto soccorso riceverà gli arretrati salariali dal 2023. La decisione coinvolge decine di migliaia di professionisti in tutta la regione, dopo mesi di attese e due comunicazioni precedenti. La delibera, che formalizza l’accordo sull’indennità di Pronto Soccorso, sblocca ora i fondi necessari per pagare le differenze salariali accumulatesi negli ultimi anni.

L’iter regionale sull’indennità di Pronto Soccorso prosegue con un’ulteriore assegnazione di circa 3 milioni di euro, oltre ai oltre 31 milioni già previsti per il quadriennio 2023-2026.

