Festival Le Canzoni

Quest'estate a Peccioli si svolgerà il Festival Le Canzoni, che si terrà in concomitanza con due concerti a luglio. Durante l'evento, ci saranno incontri con la redazione del Post. La manifestazione si svolgerà nel centro della cittadina e prevede vari momenti di confronto e approfondimento legati alla musica e alla cultura. La partecipazione è aperta al pubblico e gli incontri saranno aperti a tutti i visitatori presenti.

Anche quest'anno intorno ai due concerti di luglio a Peccioli ci sarà un festival di incontri con la redazione del Post. Venerdì 3 luglio Ore 21:30 Daniele Silvestri Canzoni a sdraio Sabato 4 luglio Ore 10 I giornali, spiegati bene La rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa Ore 12 Indagini Rock Il giorno in cui uccisero Tupac con Stefano Nazzi Ore 16:30 Volevo solo fare il deejay con Luca Sofri Ore 18:30 Canzoni bellissime e rotte per sempre con Giulia Balducci, Matteo Bordone, Luca Misculin e Stefano Vizio Ore 21:30 James Il ritorno in Italia dopo 12 anni.🔗 Leggi su Ilpost.it SANREMO 2026, TERZA SERATA: TUTTE LE CANZONI Notizie correlate BUBINOMETRO DI SANREMO: ENTRA E VOTA LE CANZONI IN GARA AL FESTIVALPer tutti i lettori e le lettrici quest’anno BubinoBlog ha pensato ad un modulo aperto a chiunque voglia partecipare per votare le canzoni in gara al... Leggi anche: Le canzoni del Festival saranno ascoltate anche dalle bufale casertane Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un 4 luglio col Post e Le Canzoni; Luca Sofri a Pescara: al Qui 365 Festival le canzoni diventano storie con Playlist; Foto: A Parigi torna il Festival di musica italiana Canzoni & Parole; Festival della canzone europea dei bambini, la scuola primaria di Borgonovo premiata. Un 4 luglio col Post e Le CanzoniAnche quest'anno intorno ai due concerti di luglio a Peccioli ci sarà un festival di incontri con la redazione ... ilpost.it Il Festival di Musica Italiana 'Canzoni & Parole' torna a ParigiDopo alcuni anni di pausa, il Festival di Musica Italiana 'Canzoni & Parole' torna ad animare la scena parigina ... it.blastingnews.com Sarà Francesco Renga il protagonista del concerto per la festa di San Pardo a Larino. L'artista si esibirà la sera del prossimo 26 maggio in piazza Vittorio Emanuele. L'ingresso sarà gratuito. Renga è stato uno dei protagonisti dell'ultimo festival di Sanremo. #fr - facebook.com facebook Fabrizio Bosso: “Duke e Gillespie apro il Jazz Festival in dialogo con loro” x.com